Případů uštknutí zmijí přibylo. Nebezpečí hrozí i domácím mazlíčkům

Kousnutí do krku na Olomoucku, do prstu a kotníku na Šumavě, do ruky na Náchodsku. Následný transport do nemocnice. To je jen několik letošních případů uštknutí jediným jedovatým hadem v Česku, zmijí obecnou. Nepříjemných setkání s takovými následky v letošním roce přibylo, pozor by si lidé měli dávat nejen na sebe a své ratolesti, ale také na domácí mazlíčky.

Zmije obecná. Ilustrační foto | Foto: Stanislav Němec