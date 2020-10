Za Piráty se do zastupitelstva kraje dostal nováček, Jiří Snížek z Kolína, specialista IT a předseda středočeských Pirátů.

Křeslo středočeského zastupitele u voličů obhájil i současný radní Středočeského kraje pro oblast investic Martin Herman (ANO).

Vít Rakušan

Vít Rakušan získal přes 12 tisíc preferenčních hlasů, od samotných obyvatel Kolína to bylo přes 1400.

„Pro mě je velké vyznamenání, že i poté, co jsem se pustil do velké politiky, podporu lidí mám. Teď cítím, že máme potenciál změnit kraj. Děkuji Kolíňákům a dalším voličům,“ uvedl po sečtení hlasů Vít Rakušan, který byl na kandidátce STANu na druhé příčce.

Michael Kašpar

Na osmičce kandidoval současný kolínský starosta Michael Kašpar. „Jsem samozřejmě velmi rád, že výsledek voleb je takový, jaký je. Chceme změnu vedení na kraji. Budeme jednat se všemi stranami a hnutími kromě ANO,“ uvedl.

„Moc mě těší, že jsem získali o 50 procent víc hlasů než před čtyřmi lety, lidé se vyjádřili jasně. A my se chceme kraje na čtyři roky ujmout,“ dodal.

Také Michaelu Kašparovi vhodili voliči do volebních uren řadu preferenčních hlasů (před dva a půl tisíce, z toho v Kolíně přes tisíc). „Velice za to voličům děkuji, nicméně říkám to, co jsem říkal před volbami – že chci být řadovým krajským zastupitelem, chci být v Kolíně a za dva roky se Změnou pro Kolín tam zase uspět,“ řekl Michael Kašpar.

Petr Borecký

Hned za Michaelem Kašparem, na deváté příčce, byl úvalský starosta Petr Borecký. „S volebním výsledkem jsem samozřejmě velmi spokojen, občané jednoznačně řekli, že nechtějí pokračovat v politice předchozích let pod taktovkou ANO, ČSSD a KSČM, že chtějí změnu v řízení kraje. Osobně mám velkou radost, že se do zastupitelstva kraje nedostaly nedemokratické strany jako KSČM a SPD,“ uvedl Petr Borecký s tím, že jednání o budoucí koalici probíhají, neproběhlo zatím finální schvalování ve stranách.

„Nicméně koalici ODS, STAN, Piráti a Spojenci vnímám jako silnou demokratickou koalici, a to mi dodává optimismu,“ dodal.

Jiří Snížek

Předseda středočeských Pirátů, Kolíňák Jiří Snížek si také výsledek voleb pochvaluje. „Získali jsme na procenta čtyřikrát víc než v roce 2016,“ poznamenal s tím, že nyní probíhají zasedání zastupitelských klubů.

„Už před volbami jsem říkal, že bych osobně byl rád, aby větším tématem byl územní rozvoj. Středočeský kraj roste tempem 16 tisíc lidí za rok. Je důležité, aby kraj nebyla sídelní kaše, kde není jiná možnost než jezdit autem. Je to pak těžké i na obsluhu autobusy, vlaky, vede to k dopravním zácpám,“ poznamenal. Dalšími tématy jsou pak pro něj právě zmíněná doprava, školství a zdravotnictví.

Martin Herman

Opětovně zvolený krajský zastupitel za ANO, Kolíňák Martin Herman vnímá výsledek krajských voleb ve dvou rovinách.

„První je ta, že se nám navzdory obrovské mediální masáži, které jsme čelili, podařilo navýšit počet hlasů, které nám voliči dali. Přišli jsme o jedno křeslo, což v této situaci není neúspěch. Na druhou stranu jsme se nedostali do vládnoucí koalice, takže konečný výsledek jsem si samozřejmě představovali jinak, ale nemůžeme být nespokojení,“ řekl Martin Herman.

„I když nejsme v koalici, jsme připravení pokračovat jako opozice a budeme doufat, že ti, co přijdou po nás, naváží na naše projekty, budeme se snažit pomoci a samozřejmě sledovat, jestli se jim daří a zda nedělají chyby,“ shrnul Martin Herman. Volební čísla konkrétně z Kolína jsou podle jeho slov povzbudivá. „Získali jsme daleko víc procent, trochu se nám podařilo ukrojit STANu, to je obzvlášť v Kolíně opravdu úspěch,“ zhodnotil.