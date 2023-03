/FOTO/ Ekonomicky těžká doba nutí mnoho lidí šetřit na každém kroku – na energiích i na jídle. Na jídle pro sebe. A co pro zvířata?

Obchody, lidově zvané zverimex, nabízejí opravdu širokou škálu krmiv a potřeb pro zvířata. | Foto: Deník/Jana Martinková

Podle vyjádření obchodů se zvířecími krmivy se zdá, že svým mazlíčkům páníčkové od úst neutrhují. Kupují pro ně plus mínus stále stejně, byť za to musí připlatit. "Je to prakticky pořád stejné, nezaznamenáváme, že by zákazníci kupovali méně," pozorují například ve Zvěrokruhu v kolínském Futuru.

V Zoo centru v Benešově ulici zaznamenávají dokonce i o něco vyšší prodej. "Na zvířátkách nikdo nešetří," říkají. V Akvazoo v Tescu občas vidí, že lidé kupují o trošičku méně, ale jen výjimečně a nic výrazného. Podobně v SuperZoo v Polepské ulici. "Na granulích zákazníci nešetří, jen třeba na pamlscích, někdy hledají levnější alternativy," shodly se prodavačky. Obchod dělá samozřejmě akce, naposledy se teď rozjížděla nová aplikace, přišla nyní, ale plánovalo se to už delší dobu.

Samostatnou kapitolou jsou akce v supermarketech. "Pokud mají třeba gourmetky po desetikoruně, což je vlastně polovina ceny, za jakou se dnes mimo akci prodávají, vezmu jich hodně do zásoby. Jednou jsem jich brala opravdu asi čtyři sta, až si u pokladny mysleli, že to mám do nějakého svého obchodu na další prodej," popsala jedna ze zákaznic.

Nemálo páníčků nepořizuje krmivo ani v supermarketech, ani v kamenných zverimexech. Zejména se to týká prémiových krmiv. "Krmíme Hill´skou, tu v supermarketu vážně nekoupíte, leckdy ani v petshopu. Většinu krmení objednávám přes internetový obchod. A když už objednávám granule, přidám i konzervy nebo kapsičky. Ceny jsou v porovnání s kamennými obchody standardně nižší, při objednávce nad určitou částku neplatíte dopravu a že vám zboží přepravní společnost přiveze až ke dveřím a nemusíte se vláčet třeba s třiceti kily z prodejny, to je už jenom třešnička na dortu," shrnula zákaznice, která má podle svých slov dva oblíbené internetové obchody a objednává přes ně už několik let.