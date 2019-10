/FOTOGALERIE/ Květiny a stále další a další svíčky přibývají u budovy radnice na pietním místě Karla Gotta. Na zábradlí visí zpěvákova fotografie v černém pasportu, na kartonech se objevují nápisy „Díky, Karle“, „Díky za vše“, nechybí malůvky včelky Máji s podpisy dětí nebo osobní poděkování obyvatel města i třeba jedné z taxislužeb.

Pietní místo za Karla Gotta u budovy kolínské radnice. | Foto: Deník / Jana Martinková

„Osobně jsem se s ním nikdy nesetkala, ani jsem nebyla na koncertě, znám jeho písničky jen přes televizi, ale bude nám strašně chybět,“ řekla jedna z žen, která se v chladném a větrném počasí pokoušela zapálit další svíčku. To se mnohým právě kvůli větru příliš nedařilo, leckdo odběhl do nedaleké trafiky pro zápalky, jimiž to šlo o něco lépe než zapalovačem.