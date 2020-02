Případy týrání zvířat se nevyhýbají ani Kolínsku. Aktuálně sice, jak potvrdila mluvčí Martina Fejfarová, nemá policie hlášený žádný případ. V minulosti ale byly a navíc fakt, že čin není nahlášen, ještě neznamená, že se neděje.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Vokurka

V poslední době nezaznamenali týrání zvířete ani v kolínském psím útulku, během let jich ale bylo mnoho. „Pro mě nejpříšernější byl případ irského setra, který se našel vyhozený v příkopu u Hradišťka I. Naprosto neuvěřitelná lidská zrůdnost a pohled na zubožené tělíčko vehnaly slzy do očí i chlapům,“ vzpomíná vedoucí útulku Alice Vlková. Někdo zvíře utýral hlady. Zhruba roční pes měl vážit asi 30 kilogramů, měl ale 6. Ve chvíli, kdy se dostal do útulku, už dokázal sotva zvednout hlavu. Jedinou možnou pomocí bylo ukončit mu utrpení.