Cestujících výrazně ubylo, nějaký čas se neplatilo jízdné, další výdaje představovala a stále představují zvýšená hygienická opatření. Vše dohromady představuje pro dopravce výrazné ztráty, takže řada obyvatel už se ptala, jestli výsledkem nebude zdražení jízdného. Jak ujistil místostarosta Michal Najbrt, nebude. V nejbližších měsících se podle jeho slov nic takového nechystá.

Konkrétní číslo, kolik ztráty činí, by mělo být známo v nejbližších dnech. „Významné ztráty zaznamenáváme především na výpadcích tržeb, a to v řádu milionů korun v MHD v Kolíně a desítek milionů korun v příměstské dopravě, kterou provozujeme především na Kolínsku a Nymbursku,“ uvedl výkonný ředitel OAD Kolín Martin Pípal.

Cestující se podle jeho slov sice nyní do autobusů postupně zase vrací, nicméně velmi pozvolna. „Další ztráty tedy zaznamenáváme na poklesu tržeb i nyní. Snížený zájem o cestování a menší počty cestujících v autobusech pociťujeme nadále. I když se postupně den ode dne situace lepší a cestující přibývají, předpokládáme, že počty cestujících se vrátí na úroveň před nouzovým stavem až někdy v září,“ odhadl ředitel společnosti.

Co do hodnocení nového provozovatele vyjadřuje radnice spokojenost. „Funguje v pohodě, byl jen technický s akceptací karet. Odečítání offline nebylo u některých typů karet úplně funkční, řešilo se to s bankou,“ uvedl místostarosta.

„Jinak provoz MHD se dostal tam, kam jsme dlouhodobě chtěli. Jak co do nových autobusů, tak chování řidičů,“ zhodnotil Michal Najbrt. Právě nespolehlivost spojů, častá zpoždění a někdy i jednání řidičů bývaly za předchozího provozovatele předmětem stížností cestujících. „Dostávaly se ke mně stížnosti týden co týden, nyní od začátku roku ani jedna,“ dodal starosta Michael Kašpar.

V souvislosti s původním provozovatelem řeší město ještě vyčištění kostek na autobusovém terminálu. Přece jen vozový park už nebyl nejmladší, takže z autobusů tekla nafta a na zemi zůstaly fleky. Vyčištění by měl udělat bývalý dopravce na své náklady. Jak upřesnil místostarosta Najbrt, mělo by se tak stát během letních prázdnin. Podle posledních informací to nebude čištění jako takové, ale kostky je jednoduše otočí špinavou stranou dolů.