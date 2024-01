Architektonickou studii návrhu stavby a projektovou dokumentaci zpracuje za 3,370 milionu korun bez DPH firma Apris 3MP, která zvítězila ve výběrovém řízení. „Kolik bude nových místností na škole, to teď ještě přesně neřeknu, vyjde to z následného projektu. Nyní by na něm vítězná firma Apris 3MP měla pracovat, budeme se snažit, aby realizace proběhla co nejdříve,“ slibuje kolínský starosta Michael Kašpar.