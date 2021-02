„Vodovod stál zhruba 14,5 milionu korun, získali jsme na jeho výstavbu dotaci z Evropské unie i od kraje, měli jsme také vlastní zdroje,“ uvedl starosta Aleš Šibrava. „Realizace stavby mi přišla snadnější než shánění razítek a povolení,“ poznamenal.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Než se začalo před čtyřmi lety s projektovými přípravami, dělala obec průzkum zájmu obyvatel o připojení na vodovod. Poptávka byla velká. A následně, jak se situace vyhrotila, vyšplhala na sto procent. Přípojky tak dnes vedou ke všem asi padesáti nemovitostem, jedinou výjimkou je kostel. Letos už se budou dokončovat jen přípojky v režii vlastníků.

Do budoucna se chce obec pustit do dalších akcí, například do oprav komunikací. „Jsme teď stejně jako všechny obce v určité nejistotě, jak to bude s příjmy z daní, na kterých jsme závislí, tvoří převážnou část příjmů obce. Dnes je to věštění z křišťálové koule. Určitě nechceme omezovat záležitosti typu osvětlení, údržby nebo péče o veřejnou zeleň,“ vysvětlil starosta.

„Jsme malá obce s rozpočtem kolem 1,2 milionu, zajišťujeme běžný chod obce, ale jsou zde samozřejmě podněty k zamyšlení. Jedním z nich je nový zákon o odpadech,“ nadnesl starosta další téma, které se netýká pouze Grunty.

„Nakládání s odpady nám zajišťuje svozová firma, náklady jsou čím dál vyšší, obec to značně finančně zatěžuje. Ale snažíme se držet poplatky pro občany na únosné úrovni. Větší část našich obyvatel jsou senioři,“ připomněl starosta roční poplatek sedm set korun.

Celkové náklady na odpady jsou pro obec se zhruba sto obyvateli kolem dvou set tisíc za rok. „Není možné vybírat takový poplatek, aby se náklady pokryly, vždy to musí obec dotovat,“ dodal starosta.