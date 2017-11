Zlatá ulička se letos neopraví, nenašel se nikdo, kdo by to udělal

Kolín - Ještě letos do zimy chtělo město stihnout opravu krásné a zároveň odpudivé Zlaté uličky. Tedy zejména staré kanalizace, která se umí dost nesympaticky dostávat i na povrch. Jenže radnice musí vyhlásit nové výběrové řízení na firmu. Ne že by to první bylo špatně, ale nikdo se do něj nepřihlásit. Ani jedna jediná firma.

„Aby se nám někdo přihlásil, prodloužili jsme termín a může se pracovat i po Novém roce, tedy na jaře. Původní termín byl do konce roku. Ale firmy se nepřihlásily, s tím se těžko něco udělá,“ řekl místostarosta Michael Kašpar s tím, že tím pádem se letos s rekonstrukcí už pravděpodobně opravdu nezačne. Problémy s kanalizací se neobjevily už poměrně dlouho, ale pokud začnou, podle zkušeností Kolíňáků opravdu není o co stát. „Jednou jsem to viděl a tak nějak jsem přemýšlel, jestli je to opravdu jen dešťová kanalizace. Páchlo to strašně,“ popsal Zbyněk Čadík. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Tenorová antidepresiva v kolínské premiéře zabrala A i když zrovna kanalizace nezlobí, působí krásná historická ulička dojmem špinavé periferie, o odpadky a počmárané zdi není nouze, propadlé dlažební kostky působí i problém při chůzi. Jak připomněl místostarosta Michael Kašpar, město by rádo jinak moc hezkou uličku vylepšilo ještě historickými lampami, které by se instalovaly mezi domy, tedy soukromými budovami, takže je třeba získat souhlas majitelů. Osvětlení z dlažby nakonec po konzultaci s památkáři nebude. Kliknutím zvětšíte. Zlatá ulička, tedy úzká spojnice mezi Pražskou ulicí a ulicí Karolíny Světlé, by si podle Kolíňáků rekonstrukci opravdu zasloužila. „Lidé ani nevnímají, jak je to krásná ulička – jako někde v Benátkách,“ shrnula Marcela Šimonová. Jako první se (tedy bohužel až příští rok) bude opravovat právě zmíněná fatálně špatná kanalizace a následně dlážděný povrch. ČTĚTE TAKÉ: Právě jsme se narodili

Autor: Jana Martinková