Krásné počasí a možná i radost z opětovného života bez zákazů a omezování venkovního pobytu do několika stovek lidí způsobily, že se první pokoronavirový Blešák na vzduchu v Kolíně těšil velkému zájmu jak návštěvníků, tak prodejců.

V kolínském Komenského parku nabízeli lidé věci, které již nepotřebují, ale někomu jinému mohou ještě posloužit. | Foto: Zdeněk Hejduk

V Komenského parku na dekách rozprostřených na trávníků nabízeli lidé to, co jim doma překáží či už to nepotřebují od knih, nosičů muziky i filmů, hraček, plyšáků, rostlin, květin, pár živých zvířat i domácí bábovky, na pojízdných štengrech se objevila i pestrá paleta oblečení pro děti i dospělé.