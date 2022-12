Náměty občanů mohou posloužit například jako podklady k přípravám architektonické soutěže na novou podobu náměstí. Už při veřejném setkání lidé připomínali, že náměstí je významným historickým místem, ale mělo by nabízet více příležitostí, jak tam trávit čas, nejen tam chodit nakupovat, do knihovny, na poštu nebo na úřad.

Dalším tématem jsou Jiráskovy sady. Město už má hotovou studii, která navrhuje vybudovat tam pobytové louky, přeměnit rybník na biotop a doplnit jej o ostrůvky a dřevěné molo. V korytě Šembery by podle návrhu mohla být stavidla a břehy by spojily můstky a nášlapné kameny.

Co obyvatelé vnímají jako jeden z největších problémů města? Většinou rozbité chodníky. V on-line anketě je možné zapíchnout virtuální špendlík do mapy tam, kde je to podle názoru občanů nejhorší. Připomínkovat lze i u tištěných map, které jsou na městském úřadě č. p. 56, v M´am´aloce ve Štolmíři a v obchůdku v Liblicích. Na základě tohoto mapování vznikne ve spolupráci s odborem rozvoje a Technickými službami Český Brod plán, který jasně stanoví, kdy se který chodník dočká opravy.

A co nový městský park na rozsáhlém nevyužitém pozemku na kraji města? Jak by měl vypadat? První návrhy, které se objevily v on-line diskuzi k tématu revitalizace bývalého prostoru deponie, kde má v budoucnu vzniknout přírodní rekreační zóna, je možnost jít si tam třeba zaběhat, projít se, udělat si piknik.

Aby byl Český Brod klidným městem, které obyvatelům i návštěvníkům nabízí pestrou nabídku služeb i míst k relaxaci, o tom nyní začínají debatovat pracovní skupiny. Zaměřují se na důležité oblasti života města, jako je jeho vzhled a rozvoj, doprava a životní prostředí nebo samospráva a občanská vybavenost.