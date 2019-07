/FOTOGALERIE/ Celkem dva miliony korun získalo letos město Kolín od ministerstva kultury na práce v městské památkové rezervaci. Celá částka poputuje na kompletní rekonstrukci střechy a krovu Žerotínského paláce kolínského zámku. Ale ne že by dva miliony stačily. Práce vyjdou zhruba na deset milionů korun.

„Akce bude rozdělená do dvou let, polovina by se měla udělat ještě letos. Příští rok, věřím, zase cca dva miliony od ministerstva získáme,“ řekl starosta Michael Kašpar. Podle jeho slov bude nyní město soutěžit stavební firmu tak, aby se mohla do práce pustit co nejdříve.