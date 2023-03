Nechybělo ani setkání s vedením města na radnici a posléze i s občany na náměstí. Tehdy se na něj přišli mimo jiné podívat i bývalí spolužáci nebo i někdejší kolegové z Tatry. Ve stejný den stihl na okrese prezident navštívit i Pečky a také Cerhenice, kde je od roku 2006 čestným občanem.

Do blízkého regionu se na oficiální návštěvu vrátil Zeman ještě v dubnu 2017. Tehdy zavítal do Kostelce nad Černými lesy do Terapeutického centra Modré dveře.