Úplně hotovo sice ještě není, projíždějících řidičů už se to ale týkat nebude, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Drobné dokončovací práce, úklid a terénní úpravy již dopravu nebudou nijak omezovat,“ slibuje.

Do užívání tak silničáři dali již třetí opravený most na průtahu Kolínem. Již před měsícem začaly sloužit mosty přes Pekelský potok na příjezdu do města a přes Polepku v Havlíčkově ulici. Na příští rok se pak chystá poslední ze čtveřice plánovaných oprav mostních objektů, kdy přijde na řadu podchod ve Smetanově ulici.

„Následně bude komunikace I/38H převedena do vlastnictví nových správců,“ připomněl Buček. Do budoucna se o tuto část komunikace (a to včetně čtveřice opravených mostů) mají starat Středočeský kraj a město Kolín.