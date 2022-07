Zdravotnické centrum by v Úvalech mohlo stát do tří let. Doplnilo by polikliniku

V Úvalech by mělo vzniknout nové zdravotnické středisko. Zatím to vypadá, že by mohlo vyrůst na pozemku mezi ulicemi Purkyňova a Jirenská.

Nové zdravotnické centrum úvalská radnice plánuje na pozemku mezi ulicemi Purkyňova a Jirenská. | Foto: se svolením města Úvaly

Město se rozrůstá, přibývají noví obyvatelé. A s růstem města musí držet krok i rozvoj sociální infrastruktury. „K té kromě školek, školy nebo dopravního terminálu patří i infrastruktura zdravotnická,“ upozornil starosta Petr Borecký. Město proto už nějakou dobu řeší, jak a kde nové zdravotní středisko vybudovat. Počítat se musí samozřejmě i s tím, že kolem zdravotnického zařízení bude zvýšená doprava. Radnice jedná s vlastníkem pozemků u bývalé Masny (pozemek mezi ulicemi Purkyňova a II/101 – Jirenská) a také se soukromými investory o možnosti vybudování zcela nového moderního zdravotnického centra. Parkování u nádraží kolem Prahy rozšíří P+R v Úvalech. Za tři roky Momentálně je už připravená základní studie, jež počítá s vybudováním zařízení, které by zahrnovalo ordinace praktických a dětských lékařů, jednodenní chirurgii, rentgen, pracoviště CT, psychiatrii, ale také třeba plastickou chirurgii, která by celému projektu měla přinést finanční stabilitu. „Celý projekt bude ještě projednáván v dopravní komisi, v komisi pro výstavbu a čekáme i aktivní účast občanů města,“ poznamenal starosta s tím, že detaily záměru se teprve budou vytvářet. Pokud vše půjde hladce, mohly by se Úvaly moderního zdravotnického zařízení dočkat do tří let. V Úvalech vznikne lesní hřbitov. Cesta ve tvaru kruhu vyjádří koloběh života V současné době mají obyvatelé města k dispozici polikliniku na rohu Pražské a Raisovy ulice. Původní budova zdravotního střediska byla postavená v roce 1955, přístavba vznikla v roce 1980. Od roku 2008 provozuje polikliniku společnost Jiří Mareš. V roce 2011 byla dokončena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště původních budov, v roce 2012 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor. V roce 2013 byla otevřena zmodernizovaná lékárna, rozšířila se také kapacita míst k parkování. V objektu mají ordinace praktičtí lékaři pro dospělé i děti, interna, gynekologie, zubaři, dermatologie, fyzioterapie, chirurgie, urologie, psychiatrie, zřízeno je i odběrové pracoviště.

