Gymnázium začne od září svítit. Radnice plánuje fotovoltaiku na městské budovy

K velkému domu s historickými prvky na fasádě, který kdysi býval krásnou budovou, patří i volné plochy v okolí, vše je v majetku města. Objekt je už dlouhé roky prázdný, předtím ho obývali nepřizpůsobiví spoluobčané.

Co na místě zbouraného domu vznikne, bude řešit městský architekt. „Bude se zadávat územní studie na případnou dostavbu. Dokázali bychom si tam představit část určenou k parkování a část k bydlení. Může to být do budoucna hezká lokalita velmi blízko u centra města,“ uvedl starosta.

Školská ulice dnes Kolínu moc okrasu nedělá. Lidé už dlouho poukazují na to, že je i nepříjemné tudy chodit, zvlášť pro ženy. Přitom by to byla jedna z dobrých cest od nedalekého vlakového a autobusového nádraží do centra. Už po Vánocích roku 2017 našla radnice v bedně přání, umísťované každoročně podstrom na Karlově náměstí, vzkaz s přáním obyvatel na demolici domu ve Školské ulici a odstranění objektu plánovala.