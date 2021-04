Východní strana Zborovské ulice v Českém Brodě bude mít od křižovatky s Klučovskou ulicí nový chodník. Po rekonstrukci bude široký jeden a půl metru a nově na něm přibudou varovné a signální pásy. „V rámci stavby vznikne autobusová zastávka s bezbariérovým přístupem,“ informovala vedoucí odboru rozvoje Hana Dočkalová s tím, že chodník se nerozkope naráz v celé délce, ale práce je rozdělena na dvě etapy.

Zborovská ulice v Českém Brodě. | Foto: archiv města

Během té první bude d zřízen přechod v úrovni Ruské ulice. Při druhé etapě bude pak doprava svedená do jednoho pruhu. Kompletně hotovo by mělo být do konce června.