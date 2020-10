Koronavirus se v rámci republiky šíří i v domovech pro seniory, tedy mezi nejohroženější skupinou lidí. Domovy na Kolínsku zůstávají zatím před virem ochráněny. A všemi možnými prostředky se snaží, aby to tak i zůstalo. „Zatím se s problémy nepotýkáme, máme dostatek ochranných pomůcek, zaměstnanci nejsou nemocní, ani na ošetřovném, chodí do práce,“ potvrdila ředitelka kolínského domova pro seniory Ivana Nováková.

Ilustrační foto. | Foto: archiv domova seniorů

V domově ale vědí, že co je nějak dnes, může být zítra jinak. Aktuálně ještě zpřísnili hygienické podmínky. „Zatím je to dobré. Člověk se to ale téměř bojí říct, aby to nezakřikl,“ dodala ředitelka.