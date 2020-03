ON-LINE ke koronaviru ZDE

Řada opatření již platí a někteří ředitelé říkají, že oproti Praze jsou o krok až o dva vepředu. Některé domovy například měří teplotu svým pracovníkům, když jdou do práce. Taková situace platí například v Domově Anna v Českém Brodě. „Přijali jsme maximální preventivní opatření už minulý týden,“ řekla ředitelka zařízení Lucie Hovorková.

Situace v Českém Brodě

V současné době platí zákaz návštěv, ale i přijímání balíčků; vědci totiž zjistili, že koronavirus dokáže přežít poměrně dlouhou dobu například na plastech, ale i na dalších typech povrchů. „Dbáme na zvýšenou hygienu v provozu, chráníme i naše zaměstnance. Snažíme se ochránit seniory, aby se k nim nákaza nedostala,“ okomentovala ředitelka.

To zahrnuje i používání všech ochranných pomůcek a dodržování všech pokynů a doporučení, které všeobecně platí a experti je doporučují. Používají zde desinfekční prostředky. A pochopitelně: jak klienti, tak i zaměstnanci nosí roušky. „Snažíme se zkrátka, aby se možná nákaza zamezila,“ podotkla ředitelka.

A co Kolín?

Přísná opatření dodržují také v kolínském domově pro seniory. Jejich zpřísnění zatím žádné neplánují. „Dodržujeme to, co jsme nastavili. Zatím musím říci, že je vše v pořádku,“ uvedla ředitelka zařízení Ivana Nováková.

V domově tak dělají všechno pro to, aby zastavili koronavirus přede dveřmi, K přísnějšímu režimu ale zatím nepřistoupili. „Běží ale ten režim, aby lidé byli trochu aktivizováni a to jak na pokojích, tak v kavárničce, kde si povídají,“ poznamenala Nováková.

Jak v Kouřimi?

V domově pro seniory v Kouřimi, který provozuje město, jsou nyní přijatá různá opatření. Současně ministerstvo zdravotnictví vydalo sadu pokynů, kterými se budou řídit. „Nekříží se nám navíc provozy. Myslím si, že to je opatření, které chrání jak obyvatele, tak zaměstnance,“ podotkla starostka Zuzana Chmelová.

Třebaže izolaci seniorů doporučují zdravotníci i experti, má to pochopitelně svoji stinnou stránku; to je bezpochyby fakt, že se seniorům stýská. Stav ale přijímají. Rizika spojená s šířením koronaviru a nemoci Covid-19 si uvědomují.

„Řekla bych, že to zatím snášejí dobře. Volají si s příbuznými, uvažovali jsme, že kdo by měl zájem, mohl by využít videohovoru přes tablet se svými příbuznými,“ sdělila Ivana Nováková z kolínského domova pro seniory.

To je věc, kterou plánují i v dalších domovech. „Myslím, že většina klientů již v dnešní době má mobilní telefon. Uvažujeme ale, že bychom nabídli a zprostředkovali videohovory. To odloučení už je delší, budeme se snažit toto zajistit, pokud to bude technicky možné,“ potvrdila Lucie Hovorková.