/FOTOGALERIE/ Kolínští zastupitelé schválili Cenu města Kolína Josefovi Havránkovi, dlouholetému kolínskému záchranářovi, který působil i jako její ředitel a dosud v oboru pracuje. Dále ocenili Vladimíra Serbuse in memoriam. Zastupitelstvo se na oceněních shodlo prakticky jednohlasně.

Kolínští zastupitelé se po koronavirové pauze sešli v pondělí 25. května v budově podnikatelského inkubátoru - CEROP. | Foto: Deník / Michal Bílek

Oba oceněné přiblížil Michael Kašpar, kolínský starosta. „Lékař Josef Havránek působil několik desítek let na kolínské záchrance, byl i jejím ředitelem. Stále v oboru působí, byť je v důchodu. Neustále si bere služby, to i o víkendech, pomohl stovkám, možná tisícům lidí. Myslíme si, že to je člověk, který si zaslouží Cenu města Kolína,“ řekl.