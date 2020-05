Zastupitelé Kolína proberou škrty v rozpočtu

Jedním z bodů, které by měli zastupitelé Kolína řešit na svém dalším plánovaném zasedání v pondělí 25. května, jsou investice, které bude nejspíš nutné kvůli pandemii koronaviru odložit. Jak předeslal starosta Michael Kašpar, velká část příjmů do města přichází od státu, ze sdílených daní, z daně z přidané hodnoty, z daní příjmů fyzických a právnických osob. Ročně to dělá zhruba 440 milionů korun a letos tato částka dle očekávání podstatně klesne.

Atrium kolínské radnice. | Foto: Deník / Jana Martinková