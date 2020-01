Zastupitelé budou znovu projednávat koupi majetku FK Kolín

/FOTOGALERIE/ Návrh koupě pozemků, staveb a sportovního vybavení od Fotbalového klubu Kolín do vlastnictví města se stane bodem jednání zastupitelstva v pondělí 27. ledna. Nebude to poprvé, co zastupitelé materiál uvidí. Už ho totiž měli schvalovat v prosinci. Tehdy ho ale odložili. Důvodem bylo, že zastupitel Aleš Čermák, ačkoli podle svých slov koupi podporuje, rozporoval metodu, kterou byl vytvořen znalecký posudek.

Ubytovna FK Kolín. | Foto: DENÍK/Michal Bílek