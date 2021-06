/FOTOGALERIE/ Práce na rekonstrukci Novém mostě v Kolíně pokračují podle plánu. Zajištěné jsou už úseky, kde hrozil pád úlomků betonových říms na komunikace nebo do kolejiště. Most už je po obou stranách pod lešením, zanedlouho dojde k zúžení provozu na něm ze čtyř na dva jízdní pruhy. Termín tohoto omezení je stanovený od pondělí 28. června.

Rekonstrukce Nového mostu v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková

To s sebou samozřejmě přinese pomalejší provoz na značně frekventovaném mostě, což město spolu s policií a dalšími zúčastněnými složkami bude řešit určitými opatřeními na obou koncích mostu. Před Novým mostem ve směru od kruhového objezdu u Jednoty by měl vzniknout samostatný odbočovací pruh do Kutnohorské ulice.