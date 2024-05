Starosta Michael Kašpar připomněl, že díky rozšíření budov několika mateřských škol se v minulém roce dostaly všechny tříleté děti. „V nedávné době přibyly v Kolíně tři třídy, přičemž dvě z toho MŠ Chelčického a jedna v MŠ Bezručova. Dostalo se tak na všechny tříleté, ty v dřívějších letech musely čekat třeba až do října či listopadu. Pokud by se nám to tedy povedlo znovu, bylo by to skvělé,“ míní Michael Kašpar.

Mateřských škol je v Kolíně celkem deset. Osm se nachází v centrální části města, jedna na Zálabí a poslední ve čtvrti Sendražice.

Na Kolínsku je celkem 62 školek, z čehož čtyři jsou soukromé, tři v Kolíně a jedna v Cerhenicích.