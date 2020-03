Zápisy budou tentokrát bez dětí. Konat se budou v první polovině dubna

Ještě před pár měsíci by bylo něco takového skutečně nemyslitelné; nyní to je ale realitou. Řeč je o současné podobě zápisů do prvních tříd; v duchu současných opatření tak padá jejich tradiční podoba. Zápisy se do kolínských základních škol pro školní rok 2020/2021 odehrají v novém termínu, a sice od 1. do 17. dubna.

Zápis do první třídy. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karásek Jan