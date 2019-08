Město vychází z architektonické studie, jež řeší zahradu knihovny společně s přilehlým dvorem bytového domu pro seniory a úzkým prostorem nad parkánem nad železnicí, který obě místa propojuje a ústí k předmostí v Rubešově ulici.

Prvním krůčkem v této části je už skutečnost, že zmizely kontejnery na tříděný odpad právě od předmostí starého mostu, které toto místo dost hyzdily. Nahradily je nové podzemní kontejnery.

„Neznamená to, že tam někdy není nepořádek. První týden jezdil zaměstnanec AVE s tyčí a prošťouchával vstupy do podzemních kontejnerů. Lidé si zkrátka musí zvyknout, že do těchto kontejnerů nemohou hodit všechen odpad naráz,“ poznamenal starosta. Zkrátka se zopakovala situace, jaká byla při první fázi podzemních kontejnerů v jiných částech města, kde už to ve většině případů funguje.

Po zkulturnění prostor zahrady a náměstíčka bytových domů by mohl vzniknout další kamínek do linie teras nad řekou. Bude se jednat o veřejně přístupné, průchozí místo, odkud bude další pěkný výhled třeba na Zálabskou skálu. Za knihovnou bude i altán, kde si bude možné posedět s knížkou nebo se sejít při společném čtení pro děti.