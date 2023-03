„Běžně se tu děje, že se rodina na měsíc přehlásí s trvalým bydlištěm ke příbuzným z Kolína, aby jejich dcera či syn mohli u nás chodit do základní školy. Zákon totiž říká, že se má zkontrolovat trvalý pobyt dítěte jen v momentu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a ne v horizontu delšího období,“ upozornila.

V dobách, kdy byly kapacity volné, kolínské základní školy přijímaly i děti z obcí, které s radnicí smlouvu uzavřenou neměly. Dnes jsou však kapacity na hraně. Starosta Michael Kašpar předeslal, že pro kolínské žáky místa jsou i díky tomu, že se město snaží kapacity navyšovat různými přístavbami a rekonstrukcemi budov, nicméně sem dochází i celkem 1052 dětí jiných obcí. „Chceme proto otevřít otázku, které se v Česku řeší čím dál více, a to, že pokud budou chtít okolní obce umisťovat své děti, tak za to budou prostě platit,“ sdělil.

Uzavřou nové smlouvy

Kolín tak plánuje vypovědět okolním obcí stávající smlouvy a uzavřít smlouvy nové. Ty už ale budou obsahovat stanovenou částku, kterou budou obce muset za „své“ děti přispět. Provoz, údržba a rekonstrukce školních budov totiž stojí radniční kasu nemalé prostředky, v rozpočtu pro rok 2023 je to konkrétně necelých 47 milionů korun. „Poplatek budeme samozřejmě chtít jen za každého nového žáka, nikoliv za ty stávající,“ řekl starosta Michael Kašpar a připomněl, že podobnou otázka řeší mnoho měst a některá už ani obnovovat smlouvy nechtějí.

Pro dotčené obce je informace novinkou. Přiznal to starosta Ratboře Milan Jeneš. „Určitě o tom budeme muset jednat. Zrovna na konci března máme schůzku starostů, tak snad budeme vědět více,“ řekl.

Starostka Tří Dvorů Jitka Vokolková připomněla, že obec sice mívala v minulosti školu, ale nebyl o ní zájem. Škola disponovala čtyřmi ročníky, pak žáci museli přejít do jiného vzdělávacího zařízení. Postupně však děti ubývaly a nakonec školu obec uzavřela v roce 2003.

„Chodilo čím dál méně dětí, pro rodiče bylo prostě pohodlnější je brát s sebou do Kolína, kde pracují. Je to opravdu kousek. Mnohem raději tedy přispějeme na provoz kolínských základek, než abychom obnovovali tu svou, protože to podle mého názoru nemá smysl,“ shrnula.