Základní škola Tyršova se od pondělí 16. listopadu připojila k těm, které budou formou dětské skupiny zajišťovat péči o děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích. Jde o rodiče pracující ve složkách IZS, orgánech ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních sborech, u policie ať už státní či městské, v ozbrojených složkách apod., dále v sociálních službách, na poště atd.

Základní škola, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Péče se týká dětí od šesti do deseti let. Každý všední den se bude škola o děti starat v budově na Husově náměstí od 7 do 16:30 hodin. Vyplněné přihlášky je třeba předat nejpozději v den nástupu, písemně oznámit zájem o docházku na e-mailu majerovaj@2zscbrod.cz.