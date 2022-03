Co je to za pivo? Kdy bylo zazděno? Průzkumníci se potřebují dozvědět víc, protože podle pozůstatku etiket vědí jen to, že jde o piva, která se vařila v tomto pivovaru.

„Bohužel ze zbytku etikety nelze určit stáří obsahu. Kdybychom znali rok zazdění lahví, a tedy i výroby tohoto piva, bylo by možné provést výzkum biochemických procesů, který by mohl být přínosný pro pivovarnický průmysl,“ vysvětluje Tesařová.

Bude Kolín jednou vařit vlastní pivo? Městský architekt by se toho rád dočkal

Jasno by do chmelové záhady mohli vnést ti, kteří se na ukrytí piva podíleli. „Pokud někdo zná někoho, kdo se podílel na stavebních pracích při rekonstrukci elektrorozvodny pivovaru, ať se nám přihlásí,“ prosí Tesařová. Kontaktní osobou je Václav Horák z kolínského městského úřadu (telefon: 321 748 347, e-mail: vaclav.horak@mukolin.cz).

Kolínský zámecký pivovar vzniknul v roce 1531 a s vařením piva skončil v roce 1987. Mezi piva vařená v Kolíně patřila Kolínská tmavá 10°, Kolínská speciální Perla 11° (světlý ležák), Furiant 12° (světlý ležák) a Kolínské speciální 14° (světlý ležák).