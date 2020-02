„Koronavirus se nijak nedotkl zájmu o kulturní akce, nijak není účast na nich ovlivněná. Myslím, že to je panika,“ odpověděl na dotaz, zda lidé třeba chtějí vracet lístky na různé akce.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 14:44 Základní škola v Černošicích vyzvala rodiče, aby děti nechali doma, pokud se vrátili z ohrožených oblastí. "Vážení rodiče, vzhledem k šířícímu se koronaviru apelujeme na vaši zodpovědnost vůči ostatním a v případě, že se rozhodnete vycestovat do ohrožených oblastí, nechte dítě po příjezdu doma ve 14 denní karanténě," napsala na facebooku. 28.02. 14:10 Pořadatelé olympijských her v Tokiu nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července. 28.02. 13:26 Prefektura Hokkaidó na stejnojmenném severním ostrově Japonska vyhlásila kvůli šíření nového typu koronaviru stav nouze a požádala obyvatele, aby o víkendu nevycházeli ven. Vir, který způsobuje onemocnění COVID-19, byl v prefektuře prokázán u nejméně 66 lidí. 28.02. 13:35 Česká fotbalová reprezentace se bude na letní evropský šampionát připravovat na začátku června na kempu v Jižním Tyrolsku na severu Itálie, která je z evropských zemí nejvíce zasažena novým typem koronaviru. Vedení národního týmu situaci bedlivě sleduje a v případě potřeby je připraveno zareagovat. Celá on-line reportáž ZDE

Stejně to vidí Lukáš Hanzelín, který je ředitelem Kulturního střediska Pečky. „Vůbec, u nás se to neprojevuje. To, co se žene médii, je přehnané, nijak to tu nepociťujeme,“ řekl.

Podobné to je i v kolínském divadle. „Nikdo nevolal, že by se strachoval a chtěl vracet lístky. Nic takového. Doufám, že toto šílenství ani nevznikne,“ řekl ředitel divadla Luboš Růžička.