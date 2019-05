Zájem o evropské volby? Zatím spíše nižší

Kolínsko /FOTOGALERIE/ – Začaly volby do Evropského parlamentu. V roce 2014 byla na Kolínsku volební účast 17,52 procent. A ani tentokrát to nevypadá, že do volebních místností přichází davy.

Příkladem může být obec Grunta. Obvykle je tu velká volební účast, tentokrát ale lidé přicházeli jen velmi pozvolna. „Lidé moc nechodí. Máme 70 voličů a zatím jich přišlo osm,“ řekla v pátek odpoledne zapisovatelka volební komise Alena Krátká a dodala, že ani na otevření volební místnosti před 14. hodinou nikdo nečekal. „Ale snad ještě lidé dorazí. Při ostatních volbách míváme dobrou účast – 50 až 60 procent, i přes 70 procent jsme jednou měli,“ dodala Krátká Naopak v Žehuni si zapisovatelka volební komise Tereza Ševčíková páteční účast celkem pochvalovala. Kolem 16. hodiny tu mělo odhlasováno 30 voličů. „Zdá se mi to podobné jako na podzim, a to byly komunální volby,“ řekla s tím, že dost lidí přišlo hned po 14. hodině a odhlasovalo, aby pak jednoduše mělo volný víkend. Kvůli volebnímu boji v Kolíně žádá STAN odchod krajského radního Přečíst článek › Spokojení s účastí byli i komisaři na okrsku, který sídlí v Základní škole Mnichovická v Kolíně. „Čekali jsme to horší,“ shodli se jednohlasně. Podobně tomu bylo v pátek odpoledne ve volební místnosti v Mateřské škole Bachmačská, kde do Evropského parlamentu volil mimo jiné dosavadní starosta Vít Rakušan, a také v okrsku na zimním stadionu, kde lístek do volební urny přišel vhodit místostarosta Michael Kašpar. Největší vstřícnost radnic čeká občany na Kolínsku a Kladensku Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková