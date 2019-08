„Srpen zatím vypadá srovnatelně s červencem, uvidíme na konci měsíce, kdy po dovolených najíždí už normální režim,“ říká říká Rudolf Bernart, jednatel společnosti Systematica, která cyklověže staví. Pro srovnání – cyklověž v nedalekých Poděbradech uschovala za červenec 1444 kol, a to má za sebou cca o rok a půl delší provoz.

Někteří cyklisté využívají kolínskou cyklověž už pravidelně třeba při cestách vlakem za zaměstnáním, konec konců v rovinatém Kolíně se dá na kole dojet k nádraží příjemně prakticky z jakékoli části. Jiní cyklisté zařízení objevují náhodně.

„Jel jsem do Sladkovského ulice a říkám si – ale kam s kolem? A pak mě napadlo – no jasně, cyklověž,“ popisuje cyklista Zdeněk a dodává veselou zkušenost, která může být třeba někdy radou pro jiné cyklisty.

„Zkoušel jsem cyklověž poprvé, takže jsem nevěděl co a jak, ale zvukový návod člověku dobře napovídá. Jen jsem si s ženským hlasem chvíli povídal,“ směje se. „Říkal mi – ustupte z bezpečné zóny. Tak jsem nahlas odpovídal, že v ní nestojím. Ale asi jsem byl těsně, a tak jsem do zóny opravdu šlápl a bylo to. Hlas umlknul, systém kolo nabral a krásně jsem viděl, kam mi ho veze,“ popsal Zdeněk.