Jednat se bude nejen o zahradu knihovny, ale také o celé náměstíčko mezi domy s pečovatelskou službou. Práce budou rozděleny na dvě etapy. Letos by se měla uskutečnit rekonstrukce zahrady, jejíž budoucí tvář stejně jako v případě náměstíčka vzešla z architektonické soutěže.

Zahrada bude zpřístupněná, upraví se na ní zeleň, přibudou nové schody, vybuduje se altán, kde si budou moci posedět čtenáři knihovny i náhodní příchozí. Bude to vlastně pavilon ve tvaru domku se stěnami pokrytými písmeny. Opraví se pochopitelně také zeď směrem k trati.

„Mělo by to být v podobném duchu jako terasy městského společenského domu,“ sdělil starosta Michael Kašpar a připomněl, že jednou z podmínek například je, že se nesmí použít žádné vodivé materiály kvůli ochrannému pásmu dráhy.

Na příští rok město plánuje dokončení akce, tedy rekonstrukci náměstíčka (kde by se mělo objevit dláždění vzorovanými obdélníky) a propojky od konce zahrady směrem ke starému mostu. Ze zahrady knihovny se tedy bude moci projít hezkým prostředím až k místu, kde dříve na rohu Rubešovy ulice stávaly nepříliš vábné kontejnery na tříděný odpad, které již nahradily podzemní.

Pokud se podaří vysoutěžit firmu, práce by měly začít letos v září, kompletně hotovo by mělo být do konce října příštího roku. Všechny práce by měly vyjít na částku přes 13 milionů korun.

Do budoucna se předpokládá, že zahrada bude přístupná v otevírací době knihovny propojka se bude uzavírat na noc.