Záhada putujícího autovraku v Kolíně. Zástupci radnice už zahájili pátrání

/FOTOGALERIE/ Že podmořské proudy dokáží posunout na mořském dnu vrak dávno potopené lodi, to i pro nás, suchozemce, nezní až tak podivně. Ale že by i české poryvy větru zvládly manipulovat s vraky automobilů? To už je trochu neobvyklé. Ale kdo ví, možná se to děje. Dokladem je 'putující' vrak renaultu, který se záhadně přemístil.

'Putující' autovrak u Práchovny v Kolíně. | Foto: Deník/Jana Martinková