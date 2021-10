Akce mimo jiné nabízely možnost vyzkoušet si školu nanečisto, poznat prostředí školy, seznámit se s budoucími učiteli a možná potkat i budoucí spolužáky. Workshopů se zúčastnily téměř čtyři desítky žáků z okolních základních škol.

„Tímto workshopem to ale nekončí. Škola naplánovala na 16. listopadu od 17 do 19 hodin workshop pro maminky na tvoření vánočních dekorací nebo tvořítek na cukroví. Na 11. prosince od 10 do 16 hodin je pak připravena úschovna tatínků a dětí, kdy si mohou tatínci, ale i dědečkové, strýčkové – ať už sami nebo s dětmi – přijít vyrobit dárky na poslední chvíli. O workshopy je velký zájem a je třeba se na ně předem přihlásit,“ uvedla Simona Kyjovská z oddělení technicko-ekonomického rozvoje školy s tím, že nabídka workshopů se bude nadále rozšiřovat.

Kolínská průmyslová škola začala s workshopy již během letních prázdnin. Byly na téma „Za tajemstvím efektivní komunikace a přesvědčivé prezentace“ či „Cesta do hlubin 3D technologií“ a byly na míru připraveny například pro učitele základních škol ze Středočeského kraje.