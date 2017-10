Žáci deseti škol staví závodní auta

Kolínsko – Základní školy Pečky, Český Brod, Poříčany, Cerhenice, Velim, Starý Kolín, Zásmuky, Kutná Hora, 6. ZŠ Kolín a Uhlířské Janovice se zapojily do projektu Cadet Grand Prix Kolín.

Díky podpoře z grantového programu TPCA mohli organizátoři ze spolku Start 7 – odbočka Svazu letců ČR nakoupit materiál a mladí konstruktéři i konstruktérky z řad žáků se pustili do stavby závodního auta (bez motoru). Do února by měli mít hotovo, závodit se bude na jaře. Budou místní kola na školách, kde děti si ujasní, co kdo v závodním týmu bude dělat, a samozřejmě se také pochlubí se před spolužáky. A pak se bude hledat vhodné místo na vlastní závody. „Máme na Kolínsku vytipovaných pět lokalit, rozhodne momentální dopravní situace. Kopec, kde se dá jezdit, se na rovinatém Kolínsku nehledá zrovna jednoduše,“ smál se Luboš Zahradník z organizujícího spolku.