Prodloužené jarní prázdniny si s ohledem na mimořádná opatření proti nebezpečí šíření koronaviru užijí žáci a studenti na Kolínsku. „Studenti v pondělí do školy zpět po prázdninách nenastoupí, učitelé samozřejmě na své pracoviště přijdou,“ potvrdil například ředitel Obchodní akademie Kolín Dušan Zahrádka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Škola podle jeho slov nastalou řeší, nabízí se možnost zadávat studentům úkoly či obsah látky k prostudování elektronicky. To je z hlediska omezení rizika šíření nebezpečné infekce jakožto bezkontaktní styk ideální, školy na to samozřejmě mají vybavení, jen je tu jistý zádrhel s následnou vymahatelností zadané práce. Upozornil na to ředitel 6. základní školy Kolín Lukáš Kačer.