„Prvoplánově se může zdát, že půjde o focení babiček a dědečků, ale není tomu tak. Zaměřili jsme se i na možnost uchopit téma stáří zeširoka. Jestli někdo vyfotí starou budovu, staré kolo, může být. Soutěž prostě míří na stáří jako celek. Stáří je něco, co bude pořád a bude se týkat všeho, lidí i věcí,“ popsal místostarosta. Však také podtitulem tématu je stáří živé i neživé, důstojnost, emoce, naděje, čas, hodnota.

Soutěž má tradičně dvě kategorie - základní školy + odpovídající ročníky víceletého gymnázia a střední a vysoké školy, kde je věk účastníků omezen do 25 let. Fotografie je třeba odevzdat na podatelně městského úřadu do 15. září. Snímky musí být anonymní, nepodepsané, označené jen názvem. Do uzavřené obálky k fotografii se pak přiloží jméno, věk, bydliště, škola, třída a kontakt.