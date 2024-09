Rozvodněné Labe v Kolíně v pondělí 16. září 2024. | Video: Michal Bílek

"Ve městě zatím nemáme žádný větší problém. Vše se zatím rozlilo před město do polí, kde jsme to očekávali. Kulminace se očekává v pondělní noc a potom by dle předpovědí voda měla začít klesat. Zpočátku to tak dobře nevypadalo a byli jsme připraveni i na horší variantu. Měli jsme napytlovány stovky pytlů s pískem jak v AVE, tak u HZS. Předpovědi se naštěstí nenaplnily takže předpokládáme maximálně hranici desetileté vody," uvedl starosta.

Rozvodněné Labe v Kolíně v pondělí 16. září 2024. | Video: Michal Bílek

Podívejte se na záběry, které jsme pořídili mezi Kolínem a Třemi Dvory a také u Starého i Nového mostu s redakčním dronem a fotoaparátem.