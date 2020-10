V případě, že je zdravotní stav klienta opravdu vážný, domov návštěvu rodiny za přísných hygienických podmínek umožní.

Čekají na zlepšení situace

„Hygiena nám důrazně doporučila omezit pohyb třetích osob, nyní budeme s hygieniky opět jednat, uvidíme koncem týdne, zda se epidemická situace zlepší. V tom případě bychom otevřeli alespoň část našeho zařízení,“ popsala Ivana Nováková. „Senioři mají kontakt se svými blízkými pomocí tabletů, komunikují přes ně, hodně telefonují, snažíme se jim vyplnit každou volnou chvilku, ale návštěvu rodiny to samozřejmě nevynahradí,“ dodala ředitelka.

Jak jen to jde, se snaží obyvatelům zajistit nejen během zákazu návštěv pěkné aktivity také v Domově pro seniory Anna v Českém Brodě. Nedávno například se seniory vyrazili na oblíbené místo k rybníku v Kozojedech, během jednoho patrně z posledních slunečných dnů se stihl uspořádat ještě venkovní kuželkový turnaj, poté se senioři pustili v rámci výtvarné dílny do vytváření mandal z podzimních listů. Pravidelně třikrát v týdnu probíhá v domově cvičení na židlích.

„Zatím je zákaz návštěv krátce, takže klienti jsou, dá se říct, v pohodě. Neomezili jsme akce jako pravidelná aktivizace, stravování stále probíhá v jídelně, takže lidé nejsou zavření na pokojích, pohybují se po domově. Dosud jsou také povolené balíčky od rodin, to naše klienty také hodně povzbuzuje,“ řekla ředitelka Lucie Hovorková. „Samozřejmě stále měříme teplotu personálu i klientům, používáme hodně dezinfekce. Zatím jsme nákazu neměli a doufáme, že to vydrží,“ dodala.

Návštěvy ano, ale s dodržením pravidel

V Domově pro seniory v Pňově Přehradí ředitelka Zdenka Farkašová nepřistoupila k uzavření zařízení pro návštěvy, i když samozřejmě platí přísná protiepidemická opatření. Návštěvní doba je od 14.00 do 16.30 hodin, přijít může jedna osoba na půl hodiny.

„Spoléháme na rodiny klientů, zatím jsme všichni v pořádku. Člověk se to téměř bojí vyslovit, aby to nezakřikl,“ řekla ředitelka. „S rodinami máme opravdu perfektní spolupráci, když se necítí zcela v pořádku, nepřijdou. S klienty si telefonují, využívají se sociální sítě. Nezřídka se stane, že někdo z rodiny zavolá k nám, abychom dědečka či babičku pozdravovali, nebo pošlou dopis, my ho tu vytiskneme a předáme,“ dodala ředitelka.

K protiepidemickým opatřením v Pňově patří i to, že klienti neopouští zařízení s výjimkou neodkladných záležitostí, všechna plánovaná vyšetření se odkládají.