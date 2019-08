Za peníze za soutěže Kolín hned leccos pořídil. Město nakoupilo například tisíc velkých organizérů na léky. „Distribuujeme je mezi seniory při různých akcích městských sociálních a zdravotních služeb, při dnech pro seniory, při domácí péči a podobně,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Další viditelně rozšířenou oblastí jsou zájezdy, které město pro seniory pravidelně pořádá. Letos město navýšilo nejen počet těchto oblíbených výletů, ale i kapacitu účastníků. Proběhl už například zájezd do ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde místo jednoho autobusu jely nakonec hned dva.

Po letních prázdninách se pak chystají další čtyři zájezdy, z nich největší zájem zaznamenala cesta do polské Kudowy Zdróje na nákupy. „Už nyní plníme třetí autobus,“ poznamenal místostarosta.

Další výlety budou směřovat například do středověké krčmy v Dětenicích či do světa rostlin – do Botanicusu do Ostré. „Myslím, že toto je cesta k tomu, aby lidé neseděli doma, ale aktivně žili, potkávali se, měli společné zážitky. Myslím, že je to dobře použitá investice,“ shrnul Michal Najbrt.

Kromě lékovek nakoupilo město také hygienické přípravky, SOS tlačítka a další potřebné věci.