Za Kolínsko se do senátních voleb hlásí pedagožka, novinář i romský referent

Většina politických strana a hnutí i nezávislí kandidáti už oficiálně podali své kandidatury do podzimních voleb, které se uskuteční 2. a 3. října a v nichž bude do třetiny senátu volit své zástupce také Kolínsko. Očekává se, že další kandidáti by se měli ohlásit během příštího týdny.

Senátní volby na Kolínsku. | Foto: Deník/ Lucie Mašínová

Současnou senátorkou pro senátní obvod Kolín je ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady Emilie Třísková (ČSSD). V posledních volbách získala v prvním kole hezké číslo co do počtu hlasů - 11 111, což bylo 26,11 procenta, v druhém kole, kde stála proti kolínskému lékaři Milanu Rakovi (ODS), pak zvítězila s 56,24 procenty hlasů. Křeslo senátorky bude obhajovat i letos, a to se stále stejným cílem a zaměřením, jímž jsou jí celoživotně sociální služby. Tváří známou z volebního dění je také ředitel kolínské knihovna Pavel Kárník (STAN). „Chci se věnovat podpoře živnostníků, využití grantů krajských grantů pro obce, větší samostatnosti obcí,“ řekl. Za Trikoloru se bude o post senátorky ucházet kolínská rodačka Ivanka Kohoutová, aktuálně ředitelka Střední zdravotnické školy v Praze. Chce se věnovat samozřejmě oblasti školství, je známá svým jasným postojem, že náboženské symboly a propagace ideologií nepatří do státních škol. Do voleb jde v kraji řada tváří známých z minulosti Přečíst článek › Další z kandidátů, místostarosta Českého Brodu Tomáš Klinecký (TOP 09) si jako jeden z cílů vytkl udělat něco s přebujelostí právního řádu v naší zemi. „Je třeba zamyslet se, jestli by nebylo možné konkrétní problém řešit jiným způsobem než tím, že u některých předpisů je i několik novel ročně,“ popsal. Za ODS bude v senátních volbách kandidovat provozovatel jedné z kolínských kaváren Michal Zapletal známý mimo jiné svým pravidelný kritickým vystupováním na jednáních kolínského zastupitelstva týkajícími se veřejného dění. Své zkušenosti by chtěl v pozici senátora zužitkovat technik a projektant Martin Škorpík (KSČM), za Kolínsko bude kandidovat také zdravotník, konkrétně praktický lékař Igor Karen (ANO). Piráti ohlásili, že chtějí kraj změnit. Jako i ty ostatní Přečíst článek › Za Piráty kandiduje za obvod Kolín referent pro oblast národnostních menšin Cyril Koky, který chce přimět Romy nejen chodit k volbám, ale chtěl by je mít zastoupené na všech úrovních od komunální politiky až po parlament. Jako nezávislý s podporou hnutí SPD bude o přízeň voličů usilovat známý novinář, publicista, komentátor a vysokoškolský pedagog, člen Rady České tiskové kanceláře Petr Žantovský. Také někdejší dlouholetý starosta Velkého Oseku Jiří Otta vstupuje do předvolebního boje jako nezávislý. „Skutečně nezávislý,“ zdůraznil a poukazal na obrovský finanční rozdíl mezi nezávislým kandidátem a kandidátem na kandidátce politické strany označeným jako nezávislý.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu