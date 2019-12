Za kolik koupí město majetek Sparty Kolín? Rozhodnutí odloženo

/FOTOGALERIE/ Velká diskuze, která vyústila až v odložení projednávaného návrhu, se na zasedání zastupitelstva rozpoutala kolem koupě pozemků, staveb a sportovního vybavení od Fotbalového klubu (FK) Kolín, a.s., v likvidaci a SK Sparta Kolín, z.s., do vlastnictví města. To mělo toto vše koupit za cca 25 milionů formou splátek bez navýšení.

Fotbalový areál v Kolíně. | Foto: archiv klubu