Přes 80 milionů vyšla sanace bývalé nebezpečné skládky ve Vlčím dole. Nyní probíhá monitorování podzemních a povrchových vod, pokud budou hodnoty odpovídat normám, do konce září by již měla být odstraněna čerpací sanační stanice včetně infiltračního násypu (drénu).

Někdejší nebezpečná skládka ve Vlčím dole u Zásmuk. | Foto: město Zásmuky

Někdejší skládka vznikla uprostřed přírody v bývalé cihelně začátkem 60. let, kdy tam tehdejší národní podnik Aroma Praha, později Astrid, vyvážel průmyslový odpad včetně odpadní vody. Dělo se tak až do roku 1984. Po zániku podniku zůstala mimo jiné tzv. kalová pole, prostě nádrže, jejichž propustnými stěnami a dnem skládky prosakovaly vanilkové toxiny. Dostávaly se do okolní půdy, do říčky Špandavy a jí dál do Výrovky.