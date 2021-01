Zhruba 150 obyvatel obce Černíky si musí nechat nejpozději do konce března vyměnit své občanské průkazy. Od 1. ledna totiž obec není již součástí okresu Nymburk, ale sousedního Kolína. Ačkoliv původně zástupci ministerstva vnitra argumentovali a slibovali lepší dopravní dostupnost úřadů v nedalekém Českém Brodě, nakonec zůstalo jen i slibů. Obyvatele Černíků musí své záležitosti řešit totiž nejen na úřadech na Kolínsku, ale i stále Nymbursku.

Pro obyvatele Černíků totiž i nadále zůstává spádový katastrální úřad v Nymburce, Okresní soud v Nymburce, stavební úřad v Sadské, policejní stanice v Sadské. Naopak v nedalekém České Brodě je pro obec Černíky spádový finanční úřad a obec má nově také příslušnost pod hygienickou stanici s územním pracovištěm v Kolíně.

„Žil jsem v domnění a také jsem to tak říkal občanům, že se kompletně přesune obec pod okres Kolín se vším všudy. Nakonec to ale dopadlo tak, že z devadesáti procent zůstává vše při starém,“ reagoval sklesle starosta obce Vratislav Ouhrabka s tím, že dokument o tom, co se pro obyvatele konkrétně změní obdržel patnáctého prosince.

Od počátku navrhované změny chtěla obec setrvat v okrese Nymburk a případně spadat správně pod Lysou nad Labem. Jenže kvůli dopravnímu spojení nakonec veškeré snahy ztroskotaly. Zatímco z obce Černíky do Českého Brodu, jenž je vzdálen zhruba pět kilometrů, jezdí autobusový spoj téměř každou hodinu, do Lysé nad Labem je cestování mnohem komplikovanější. Lidé se musí nejprve dopravit do Českého Brodu, odtud pak do Lysé nad Labem.

„Pokud bychom trvali na setrvání v okrese Nymburk, museli bychom zajistit dopravní spojení pro lidi, kteří nemají vlastní automobil. Na rovinu mi to dopravci zamítli, popřípadě by obec musela platit jedenačtyřicet korun za kilometr,“ vysvětlil starosta důvod, proč se obec nakonec „přestěhovala“ do okresu Kolín. „Je to svým způsobem neštěstí, věřil jsem v kompletní změnu, když nás do toho tak tlačili,“ poznamenal Vratislav Ouhrabka.

Změny na mapě

Od prvního ledna má díky „přesunu“ obce Černíky Kolínsko celkem 90 obcí, jeho plocha se zvýšila o 3,88 kilometrů čtverečních na současných 747,5. Počet obyvatel vzrostl o 151 obyvatel, celkem tak na Kolínsku k prvnímu lednu žilo 102 774 osob. Kromě toho došlo v této oblasti ke změnám ve správních obvodech. Město Český Brod, co by obec s rozšířenou působností, přišla o tři obce – Bříství, Kounice, Vykáň. Ty si nově „převzala“ Lysá nad Labem.

Správní změny a také přesuny obcí mezi okresy není záležitost pouze Středočeského kraje. Například v Libereckém kraji změnilo územní příslušnost město Harrachov s 1,4 tisíci obyvateli, které je nyní nově součástí okresu Jablonec nad Nisou místo Semily.

„V Plzeňském kraji se v rámci meziokresních změn přesunulo devět obcí s téměř 6,6 tisíci obyvateli, přičemž největší z nich bylo město Holýšov s 5,2 tisici obyvateli, z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih,“ dodal Pavel Hájek z Krajské správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj.

Počet obcí v jednotlivých okresech ve Středočeském kraji

Okres Počet obcí Benešov 114 Beroun 85 Kladno 100 Kolín 90 Kutná Hora 88 Mělník 69 Mladá Boleslav 120 Nymburk 86 Příbram 121 Rakovník 83



