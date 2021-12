Z hodiny matfyziky do laboratoře kyberklonů. Jaká bude škola za sto let?

Cool School je vlastně nejen soutěží dovedností žáků středních škol, ale i jejich představ. Zdánlivě jednoduchý úkol totiž nabízí nepřeberné množství řešení. Alespoň v letošním ročníku rozhodně, když bylo v říjnu vyhlášeno téma Škola budoucnosti 2121. Se zadáním vytvořit dvouminutové video doplněné souhrnnou zprávou, které ukážou, jak to za sto let ve škole bude vypadat, může vypadat – nebo by vypadat mělo. Pokud tedy budeme předpokládat, že školu jako vzdělávací instituci nenahradí nějaký úplně jiný model…

Studentské týmy s odborným dohledem pedagoga měly popsat svou vizi budoucí školy, vymyslet nové vyučovací předměty, udělat rozhovor s ředitelem a ukázat, jak škola funguje; třeba i s využitím nových pomůcek, přístrojů a digitálních technologií. Ovšem pozor: ne za nějakých deset let; ani patnáct. Za sto. Což neznamená jen zamýšlet se nad tím, co by se mělo učit, jak by se to mohlo učit (a proč vlastně). Mimo jiné to znamená zamyslet se i nad tím, jak by se děti i jejich vyučující asi mohli oblékat.

Pozoruhodně se s tím dokázalo popasovat všech 13 přihlášených týmů, z nichž do finále porotci poslali sedm. Porota přitom neměla jednoduchý úkol: jak ve videích, z nichž většina má i slušnou obrazovou i hudební kvalitu (a v některých případech vynikající!), tak při prezentacích se to přímo hemžilo nápady, nejrůznějšími pomůckami a kostýmy.

Vítězové přitom oslnili ve všech částech úkolu: zpracováním videa (byť původně měli trošičku nahnáno, zda kvůli opatření proti šíření koronaviru vůbec stihnou dokončit své nápady na představení výuky multi-language, matfyzily či kybernetického klonování), souhrnné zprávy, i výkonem předvedeným při prezentaci. Aby také ne, když si kolínská strojárna vybrala heslo: „Nejsme jen škola, jsme budoucnost!“ Byť její prostředí, které se na videu dostalo do kontrastu s představami o 22. století, vypadá v tomhle porovnání poněkud … nu, vlastně celkem oldschool.

