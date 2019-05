Z grantového programu by Kolín rád pořídil chytré WC

Kolín - Město Kolín v těchto dnech podalo žádosti do aktuálního ročníku grantového programu automobilky TPCA Pro Kolínsko. Kolín by rád získal příspěvek na kuličkovou dráhu, která se začne brzy stavět na centrálním dětském hřišti. „Žádáme o 650 tisíc, pokud by tedy byla žádost úspěšný, dotace by pokryla drtivou většinu nákladů,“ upřesnil místostarosta Michael Kašpar.

Chytrá veřejná toaleta. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radek Luksza

Druhá žádost Kolína je na pořízení smart WC. O dotaci na dvě chytré toalety už Kolín zhruba před dvěma měsíci požádal u ministerstva pro místní rozvoj. V těchto dnech by mělo být rozhodnutí, zda žádost uspěla. Na tyto dvě smart toalety už má radnice vytipované lokality – první je v Komenského parku jako náhrada za zavřené toalety u výměníku. Druhé chytré WC by mělo být v blízkosti cykloodpočívadla na zálabské straně lávky, tedy v místech, kde je workoutové hřiště, bosá stezka, vede tam cyklostezka, zkrátka je tam značný pohyb lidí a toaleta tam chybí. Kuličková dráha na centrálním dětském hřišti bude v půli léta Přečíst článek › Pro třetí smart WC, na které město žádá od automobilky, ještě místo vytipované není, ovšem je jasné, že se jistě najde a našlo by se jich i víc. Letos poprvé dostane Kolín od TPCA separátně příspěvek na kulturní akce. O tuto podporu město vždy žádalo v rámci grantového programu a automobilka pokaždé vyhověla, kulturní dění podpořila a hodlá tak dělat i nadále, takže oběma stranám přišlo trochu zbytečné to každý rok opakovat do grantového programu. Tento rok tedy půjde 170 tisíc korun mimo granťák, už se řeší smlouva. Okolí polikliniky dostává novou modernější podobu Přečíst článek ›

Autor: Jana Martinková