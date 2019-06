Černou skládkou se rozumí místo, kde je odpad uložený mimo nádoby a sběrná místa. Nejčastějším problémem jsou boxy na sídlištích. Každoročně se počet takových míst zvyšuje. Za první čtyři měsíce tohoto roku firma AVE odvezla 47,5 tuny odpadu z úklidu boxů. Tedy toho dopadu, který se válí mimo popelnice a kontejnery.

„Tento odpad musíte naložit, uklidit kolem kontejnerových stání. Popeláři to při svozu samozřejmě vidí, ale nemohou se zdržovat tím, že by kromě vysýpání popelnic v boxech ještě uklízeli, to by nestihli linku,“ vysvětlila Suchomelová s tím, že pro tento nepořádek pak musí jet auto a pracovníci zvlášť.

V boxech už se našlo všechno možné – včetně velkoobjemového odpadu, tedy matrace, postele, skříně, žehlicí prkno, dětské hračky, sedačky. „Je to opravdu zvláštní, když po Kolíně funguje pět míst pro sběr odpadu, kam ho lze zdarma odvézt. Ale zkrátka pro některé lidi je pohodlnější odložit odpad někam blíž,“ dodala jednatelka.

Z černých skládek mimo boxy na sídlištích firma AVE Kolín za čtyři měsíce odvezla dalších 38 tun odpadu. „Naposledy to byla černá skládka za garážemi v cihelně, kde bylo odpadu opravdu hodně,“ popsala jednatelka.