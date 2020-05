„Na rok 1968 se v Kolíně mnoho nevzpomíná. Přitom je to dost významná etapa v historii skautingu. Nebýt tohoto roku, po roce 1990 by se skauting rozvíjel úplně jinak. Tehdy jej obnovovali lidé, kteří v roce 1968 byli děti,“ naznačil hlavní organizátor Jan Hora s tím, že akce byla určená pro všechny 'osmašedesátkové' skauty z Kolínska.

Na lodi se tedy potkali ti, kteří byli tehdy mladí či malí, zavzpomínali si nad starými fotkami, vypluli po proudu času a pak se vrátili zpět do dnešní reality. Vyhrávala jim k tomu kapela Los Invalidos.

„Jan Pavel II. kdysi řekl – stáří je svědek naší přítomnosti, toho bychom si měli vážit. I to bylo jedním z mott páteční akce. Ti, kteří se tu sešli, jsou svědky toho, že to, co začali, pokračuje,“ shrnul Jan Hora.

Někteří z těch, kteří byli skauty v roce 1968, vzali na 'plavbu časem' i svá vnoučata, která (jistě k jejich radosti) dorazila ve skautském stejnokroji jako jakýsi symbol pokračovatelství.