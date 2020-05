/FOTOGALERIE/ Kolem stovky lidí přišlo před dvanácti lety na Den otevřených dveří neurologického oddělení v Oblastní nemocnici v Kolíně. Od předních odborníků se jim dostalo informací například o rizikových faktorech a prevenci cévní mozkové příhody, hojně využita byla možnost měření krevního tlaku, stanovení glykemie, a cholesterolu, doslova fronta sestála také na vyšetření přívodních mozkových tepen ultrazvukem.

Den otevřených dveří na neurologickém oddělení Oblastní nemocnice Kolín | Foto: DENÍK/Jana Martinková

„Kdyby mi bylo šestnáct, asi by mě podobné akce nezajímaly. Jsem ale už ve věku, kdy o své zdraví musí člověk dbát víc. Podstatná část z oné péče je právě prevence. A o té člověk často ví jen to, že je dobré nekouřit, a tím to končí,“ poznamenala tehdy zhruba šedesátiletá žena, která do kolínské nemocnice neváhala použít hromadnou dopravu, protože bydlí na vesnici.